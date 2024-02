Argentina: inflazione, secondo il governo “si conferma il percorso di rallentamento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo argentino, l'impatto dei prezzi sull'inflazione a seguito della svalutazione del 118 per cento avvenuta a dicembre "è stato molto inferiore rispetto al picco del tasso di cambio avvenuto ad agosto dello scorso anno", quando il governo di Alberto Fernandez ha attuato una svalutazione del 20 per cento. "Sebbene a quel tempo il miglioramento del tasso di cambio reale si sia verificato in meno di due mesi, tra dicembre e gennaio abbiamo registrato un'inflazione del 51 per cento, nonostante un aumento nominale del tasso di cambio di riferimento del 129 per cento", si legge nella dichiarazione. Questo avvenimento è avvenuto nonostante il fatto che da dicembre "siano stati aggiornati altri prezzi che erano notevolmente arretrati, come i carburanti o i beni di consumo di massa soggetti a controlli dei prezzi". (segue) (Abu)