Usa: Camera, presidente commissione Sicurezza non correrà per la rielezione

- Il presidente della commissione per la Sicurezza interna della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mark Green, ha annunciato di non essere intenzionato a correre per la rielezione. Durante una intervista con il portale di informazione “Axios”, il deputato del Tennessee ha spiegato alcune delle motivazioni che lo hanno portato a prendere la decisione, facendo riferimento alla “sottile” maggioranza dei repubblicani e alla “disfunzionalità” del Congresso. Il suo annuncio è arrivato poco dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato a fare dell’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, per la gestione della crisi dei migranti al confine con il Messico da parte dell’amministrazione Biden. Green è l’ultimo di una lista ormai abbastanza lunga di repubblicani che hanno annunciato di non voler correre per la rielezione, dopo la presidente del comitato per gli stanziamenti, Kay Granger; la presidente della commissione Energia e Commercio, Cathy McMorris Rodgers; il presidente della commissione per i Servizi finanziari, Patrick McHenry; e il presidente della commissione d’inchiesta sulla Cina, Mike Gallagher. (Was)