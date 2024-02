Argentina: inflazione rallenta al 20,6 a gennaio 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato di oggi era particolarmente atteso per valutare l'impatto delle prime misure economiche messe in campo dal governo del presidente, Javier Milei. Gli analisti si aspettavano che il nuovo indice sui prezzi al consumo si sarebbe collocato a gennaio tra il 19 e il 22 per cento. Lo stesso Milei, nel corso della sua trasferta in Italia aveva ribadito che con le riforme sin qui compiute in "materia fiscale, monetaria e sui cambi, l'inflazione di fondo si sta già sgonfiando". Il capo dello Stato ha riconosciuto che ci possono essere "vicende puntuali" in grado di far rialzare i prezzi, ma che il percorso intrapreso ha permesso di invertire la rotta con cui "il precedente governo" aveva portato il Paese sull'orlo dell'iperinflazione. (Abu)