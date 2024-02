© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono una decina le persone rimaste ferite a seguito della sparatoria avvenuta poco fa a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata oggi per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. La polizia ha annunciato di avere arrestato due persone a seguito dell’incidente, avvenuto nei pressi di un garage vicino alla stazione ferroviaria. (Was)