Gaza: Msf, lavoriamo in condizioni quasi impossibili (2)

- La maggior parte degli sfollati dell'ospedale Nasser se n'è andata e migliaia di palestinesi si trovano ancora una volta senza un posto dove andare. Le persone non possono tornare nella parte settentrionale di Gaza, in gran parte distrutta, a causa dei posti di blocco che impediscono alle merci e alle persone di raggiungerla. Nel sud, Israele ha effettuato attacchi aerei e ha annunciato una vasta offensiva di terra a Rafah, che ora ospita 1,5 milioni di persone. "La gente ci chiede dove poter trovare un luogo sicuro, ma non c'è risposta, e questo porta davvero a un senso di disperazione. Le persone non sanno più cosa fare. Si sentono insicure e terrorizzate da ciò che potrebbe accadergli", aggiunge Macheiner di Msf. L'organizzazione non governativa "ribadisce il suo appello per un cessate il fuoco immediato che risparmi le vite dei civili, permetta un accesso adeguato e vitale al cibo e ad altri beni di prima necessità e ristabilisca il sistema sanitario da cui dipende la sopravvivenza della popolazione di Gaza". (Com)