Russia-Germania: Putin, ministra Baerbock ostile a Mosca e a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, di adottare un atteggiamento ostile non solo nei confronti della Russia, ma anche nei confronti del proprio Paese, trascurando gli interessi economici di Berlino. "Nel suo comportamento, persone come il ministro degli Esteri tedesco si dimostrano ostili nei confronti del nostro Paese. Ma ciò che è ancora più sorprendente è la sua ostilità verso la Germania stessa. È difficile immaginare un politico di tale levatura che tratti con così tanta negligenza gli interessi economici del suo Paese e del suo popolo", ha affermato Putin in un'intervista al giornalista di “Rossiya 1”, Pavel Zarubin.(Rum)