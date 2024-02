Difesa: intelligence Usa, Russia sta sviluppando nuove capacità nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni sono arrivate dopo che il presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Turner, ha pubblicato una nota in cui ha fatto riferimento ad una “grave minaccia alla sicurezza nazionale”, invitando la Casa Bianca a declassificare le informazioni a riguardo e condividerle con il Congresso. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha affermato durante il briefing odierno con la stampa che incontrerà domani i membri della commissione. (Was)