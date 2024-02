Difesa: segretario Usa sente Stoltenberg, focus su Ucraina e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della ministeriale Difesa in programma domani tra i Paesi dell’alleanza. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso i temi affrontati durante la riunione odierna del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, ribadendo il ruolo cruciale della Nato a garanzia della sicurezza transatlantica. I due hanno anche discusso le priorità in vista del summit dei leader dell’alleanza che si terrà questa estate a Washington. Austin ha ribadito il “pieno sostegno” degli Stati Uniti alla Nato, sottolineando la necessità di rafforzare le capacità collettive di difesa e deterrenza attraverso investimenti nelle basi industriali dei Paesi membri. Il segretario Usa ha anche elogiato gli alleati, dopo che Stoltenberg ha annunciato una spesa di 380 miliardi di dollari nella difesa da parte dei Paesi europei aderenti alla Nato nel 2024. (Was)