Covid: Ciaburro (Fd'I), operazione verità con governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il voto di oggi alla Camera "la commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia Covid-19 diventa realtà. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, lo abbiamo fatto. La Commissione ora dovrà indagare a fondo per far emergere tutta la verità su un periodo che presenta troppi dubbi e troppe ombre nella nostra storia, la parte più difficile inizia adesso, sarà nostro impegno non deludere i cittadini". Lo afferma, in una nota, la deputata Monica Ciaburro, di Fratelli d'Italia, vicepresidente della commissione Difesa a Montecitorio. (Com)