Francia: Sarkozy farà ricorso contro condanna per spese campagna elettorale 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy farà ricorso in Cassazione dopo la condanna in appello a un anno di carcere, di cui sei mesi con la condizionale, pronunciata nell'ambito del processo sulle spese della campagna elettorale del 2012. Lo hanno annunciato i legali di Sarkozy. L'ex presidente "è pienamente innocente", ha affermato l'avvocato Vincent Desry in un punto stampa tenuto dopo la lettura della sentenza. (Res)