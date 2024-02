Usa: sparatoria a Kansas City durante la parata del Super Bowl, diverse vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata oggi per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. In una nota, la polizia ha annunciato di avere arrestato due persone a seguito dell’incidente, avvenuto nei pressi di un garage vicino alla stazione ferroviaria. I responsabili non sono stati identificati, e le forze dell’ordine non hanno fornito dettagli in merito alle condizioni delle vittime. (Was)