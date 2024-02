Covid: M5s Camera, vergognose falsità Fd'I, solidarietà a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le frasi pronunciate oggi a Montecitorio contro il presidente Conte da parte della deputata di Fratelli d'Italia Buonguerrieri sono vergognose e inaccettabili. Come sempre, questa maggioranza utilizza le Aule parlamentari a proprio uso e consumo, dimostrando totale inadeguatezza e inesistente cultura istituzionale. Lanciare accuse false e infamanti nei confronti dell'ex presidente del Consiglio è indicativo del concetto di dialettica democratica che appartiene al principale partito di governo e la dice lunga sulle intenzioni alla base di questa farsa travestita da commissione d'inchiesta. Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente Conte, che ha guidato il Paese attraverso la pandemia e oggi si trova costretto ad ascoltare attacchi infamanti in Parlamento". Lo scrive, in una nota, il gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. (Com)