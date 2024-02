Gaza: Msf, lavoriamo in condizioni quasi impossibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici Senza Frontiere (Msf) condanna fermamente, attraverso una nota stampa, la decisione delle forze israeliane di emettere un ordine di evacuazione per migliaia di sfollati che si trovano all'interno dell'ospedale Nasser, a Khan Yunis, la più grande struttura medica nel sud di Gaza. Il 13 febbraio un carro armato israeliano ha distrutto l'entrata a nord dell'ospedale, ordinando agli sfollati di lasciare la struttura attraverso questa uscita. Al personale medico e ai pazienti è stato detto che potevano rimanere in ospedale con un limite di un medico o accompagnatore per paziente. "Il personale di Msf è ancora nell'edificio. "Le persone vivono una situazione impossibile: rimanere all'ospedale Nasser contro gli ordini dell'esercito israeliano e diventare così un potenziale bersaglio, o uscire e ritrovarsi in un contesto apocalittico dove i bombardamenti e gli ordini di evacuazione fanno parte della vita quotidiana". dichiara Lisa Macheiner, coordinatrice dei progetti di MSF a Gaza. "Gli ospedali dovrebbero essere considerati luoghi sicuri e non dovrebbero nemmeno essere evacuati". (segue) (Com)