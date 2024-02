Auto: Renault, nel 2023 utile netto di 2,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Renault ha registrato un utile netto di 2,3 miliardi di euro, 3 miliardi in più rispetto al passivo dell'anno precedente. Lo ha reso noto il gruppo francese, che lo scorso ha avuto ricavi per 52,4 miliardi di euro, in aumento del 13,1 per cento. "Oggi il Gruppo Renault pubblica dei risultati record" che sono il "frutto di un incredibile lavoro di squadra e riflettono il successo della nostra strategia Renaulution", ha affermato nel comunicato l'amministratore delegato Luca de Meo.(Frp)