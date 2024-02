Russia-Usa: Putin, linea adottata da Biden è "estremamente dannosa e sbagliata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che la posizione attuale dell'amministrazione Usa è estremamente dannosa e sbagliata, ribadendo aver fatto presente la questione all’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden. "Non dobbiamo concentrarci sulla salute di Biden. Dovremmo piuttosto esaminare la sua posizione politica. Ritengo che l'attuale linea dell'amministrazione sia estremamente dannosa e sbagliata. Ne ho parlato con il presidente Biden", ha dichiarato Putin al giornalista di “Rossiya 1”, Pavel Zarubin. Il presidente russo ha inoltre aggiunto, riguardo alla salute di Biden, che durante il loro incontro tre anni fa a Ginevra si vociferava già della sua incapacità, ma Putin non ha riscontrato alcun segno in tal senso. "Quando ho incontrato Biden in Svizzera, è stato circa tre anni fa, si diceva già che avesse problemi di salute. Tuttavia, personalmente non ho notato nulla di simile", ha affermato Putin. "È vero, lui ha dato un'occhiata ai suoi appunti e io, sinceramente, ho dato un'occhiata ai miei. Ma questo non significa nulla", ha concluso il leader russo.(Rum)