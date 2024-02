Ucraina: Putin, ex premier britannico Johnson a Kiev nel 2022 a spese degli USa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson non avrebbe potuto visitare l'Ucraina nel 2022 senza prima consultare Washington riguardo alla richiesta rivolta a Kiev di non negoziare con Mosca, e il suo viaggio sarebbe stato finanziato dall'amministrazione americana. Lo ha detto oggi il presidente russo, Vladimir Putin, durante un'intervista con il giornalista di “Rossiya 1”, Pavel Zarubin. "È improbabile che l'ex primo ministro Johnson si sia recato in Ucraina senza il consenso preliminare di Washington. È probabile che non solo siano state effettuate tali consultazioni, ma che il viaggio stesso sia stato finanziato dall'amministrazione statunitense, che avrebbe coperto le spese", ha dichiarato Putin durante un'intervista al giornalista di Rossiya 1, Pavel Zarubin. (Rum)