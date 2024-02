© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di un morto e di nove feriti il bilancio della sparatoria avvenuta oggi a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. La polizia ha fatto sapere che due persone sono state arrestate a seguito dell’incidente. Almeno tre delle persone rimaste ferite sono in condizioni critiche. (Was)