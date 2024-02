Medio Oriente: direttore Fbi in Israele, focus su Hamas, Hezbollah e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, si trova in Israele, dove ha incontrato i rappresentanti dell’intelligence e delle forze dell’ordine. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, aggiungendo che i colloqui si sono incentrati sulle “principali minacce” che gli Stati Uniti e Israele si trovano ad affrontare nel campo della sicurezza. Wray ha ribadito il sostegno di Washington ad Israele, dopo l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, e ha incontrato anche il capo dell’ufficio legale del Fbi a Tel Aviv, a cui ha ribadito l’importanza di lavorare con le controparti israeliane per il contrasto alla minaccia rappresentata da Hamas, Hezbollah e dall’Iran. (Was)