Italia-Romania: Ciolacu, grazie a sindaco Gualtieri per incontro a Roma

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "un anno fa ci siamo incontrati per la prima volta. Ero il Presidente della Camera dei Deputati e insieme abbiamo ritenuto inaccettabile che per tanti anni non ci fosse stata una riunione congiunta dei due governi e, soprattutto, per tanti anni non ci fosse stato un forum economico". Lo ha detto il primo ministro della Romania Marcel Ciolacu in occasione dell'incontro in Campidoglio. "Grazie di cuore per questa opportunità - ha aggiunto -. Sono onorato di essere qui stasera, insieme ai miei colleghi di Governo, con voi, alla presenza del Sindaco di Roma, in questa bellissima sala che ci ha messo a disposizione e, non ultimo, Roberto, grazie mille per la tua amicizia". (Rer)