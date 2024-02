Auto: De Meo (Renault), fusioni nel settore riescono solo c'è volontà di entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'industria automobilistica "una fusione riesce unicamente se c'è una volontà da entrambe le parti. Da parte mia, cerco di dare un nuovo senso a Renault". Lo ha detto l'amministratore delegato del costruttore francese, Luca de Meo, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Sulla carta, Tesla potrebbe acquisire Volkswagen o Stellantis: ne ha i mezzi. Perché non lo fa? Sicuramente perché non è così semplice e forse neanche così interessante", ha affermato l'amministratore delegato. Nel settore "la taglia è una condizione necessaria, ma non sono sicuro che sia sufficiente oggi", ha spiegato il dirigente. "Questo funziona quando la domanda è stabile o in debole crescita e quando le tecnologie sono mature", ha aggiunto de Meo, spiegando che in questo caso "puntare su delle piattaforme comuni" è "pertinente". "È quello che è stato fatto con Chrysler e Fiat. Ma quando la domanda e il mercato sono molto volatili" e "le tecnologie sono evolutive c'è piuttosto l'interesse ad essere molto agili e orientati sull'innovazione", ha detto De Meo.(Res)