Italia-Romania: Ciolacu, rapporti commerciali per oltre 20 miliardi in 2023

22 luglio 2021

- L'Italia "è il secondo partner della Romania nell'Unione europea. L'anno scorso abbiamo avuto rapporti commerciali per oltre 20 miliardi di euro. E voi, rappresentanti della diaspora romena in Italia, siete al secondo posto per numero di aziende che avete aperto in Italia". Lo ha detto il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu, in occasione dell'incontro in Campidoglio a Roma con il sindaco Roberto Gualtieri, rivolgendosi alla comunità romena intervenuta in Sala della Protomoteca. (Rer)