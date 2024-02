Libia-Italia: ministro Interno Trabelsi, “immigrazione clandestina sta peggiorando” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro Piantedosi e il vice ministro Cirielli si tratta della seconda visita in Nord Africa in meno di due settimane, dopo il viaggio ad Algeri del 2 febbraio scorso. "La missione in Libia - ha sottolineato il ministro Piantedosi - si inserisce nelle eccellenti relazioni che abbiamo instaurato con i Paesi dell’area mediterranea, che ci vedono impegnati in un dialogo continuativo e strutturato. Lo scambio di informazioni costante con questi Paesi è testimoniato dall’ assiduità dei contatti con i miei omologhi: nei giorni scorsi mi sono recato in Algeria e ieri ho avuto un cordiale colloquio telefonico con il ministro dell’Interno tunisino per aggiornarci sui flussi migratori”, si legge in una nota del Viminale. (segue) (Lit)