© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede, poi, che la commissione sia formata da quindici senatori ed altrettanti deputati, nominati dai presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. (Rin)