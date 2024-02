Italia-Romania: Ciolacu a Roma incontra il sindaco, Gualtieri "rafforziamo antica amicizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcel Ciolacu torna per la seconda volta a Roma, stavolta da primo ministro della Romania, e ha incontrato in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri. L'incontro tra i due si è svolto nell'ufficio del sindaco e, a quanto si apprende, è durato circa 15 minuti. I due si sono confrontati sui rapporti di amicizia e cooperazione tra i due Paesi e tra le due Capitali. Ciolacu nella visita precedente aveva potuto ammirare la vista che dà sui Fori Imperiali dal balconcino di Palazzo Senatorio di giorno, stavolta ha potuto ammirare le bellezze archeologiche di Roma, che si estendono fino al Colosseo e al Circo Massimo sotto il chiarore della luna. Le altre autorità della delegazione romena hanno visitato invece anche Palazzo Senatorio e le sue pertinenze. Ad accompagnare Ciolacu, tra gli altri, il vicepremier Marian Neacsu, il ministro della Difesa, Angel Tîlvăr, il ministro dell'economia e del Turismo Radu Oprea, il consigliere di Stato Andrei Ungar, il parlamentare europeo e consigliere del primo ministro Victor Negrescu e l'ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau. (segue) (Rer)