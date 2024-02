Italia-Romania: Ciolacu a Roma incontra il sindaco, Gualtieri "rafforziamo antica amicizia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha rimarcato, a seguito del discorso del primo ministro, che si è svolto in lingua madre davanti a una platea di rappresentanti della comunità romena a Roma e in Italia, l'importanza di quanto sottolineato da Ciolacu rispetto allo scambio sinergico tra i due Paesi. "La comunità romena è vitale e operosa e come ha detto il primo ministro è importante che questo impegno nel nostro Paese sia riconosciuto e ricambiato". Così tra i punti principali del confronto privato c'è stato il rafforzamento dei rapporti a partire da un riconoscimento simbolico a Roma della cooperazione antica tra i due Paesi. "Roma può dare una mano per rafforzare il rapporto tra Italia e Romania e per questo stiamo cercando di fare qualcosa di importante e simbolico per esprimere a Roma questa amicizia", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)