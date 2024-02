Italia-Romania: Ciolacu a Roma incontra il sindaco, Gualtieri "rafforziamo antica amicizia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il sindaco, a margine dell'iniziativa, ha fatto sapere che il primo ministro della Romania tornerà nella Capitale ai primi di marzo in occasione del congresso del Pse. "A inizio marzo ci sarà il congresso del Pse ed essendo uno dei leader principali del Pse, Ciolacu, tornerà a Roma in quei giorni. Una parte del congresso si svolgerà in Campidoglio e quindi sarà per me una gioia accoglierlo nuovamente". A termine delle dichiarazioni nella sala della Protomoteca in Campidoglio, sia Ciolacu, sia Gualtieri si sono fermati a confrontarsi con i presenti e si sono concessi una foto selfie con il cellulare di Gualtieri. Una decina le testate televisive internazionali intervenute all'evento. (Rer)