Indonesia: Usa si congratulano dopo le elezioni, pronti a lavorare con il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con i cittadini indonesiani dopo la elevata affluenza registrata durante le elezioni, che hanno confermano l’impegno del Paese nei confronti delle istituzioni e del processo democratico. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, aggiungendo che le autorità di Washington attendono “con ansia” l’annuncio dei risultati ufficiali da parte della commissione elettorale del Paese. “Il 2024 segna il 75mo anniversario dall’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Indonesia e Stati Uniti: siamo ansiosi di lavorare con il prossimo presidente e con il suo governo sul contrasto al cambiamento climatico e sulla sicurezza della regione indopacifica, per il bene dei nostri Paesi”, ha detto. (segue) (Was)