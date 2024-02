Covid: Patriarca (FI), commissione strumento utile per verità a servizio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid "non è, come l'opposizione ormai ribadisce da mesi, un processo politico con resa dei conti nei confronti di chi ci ha preceduto, ma è uno strumento legittimo, democratico e legale di approfondimento su un evento che si è declinato e riverberato su una molteplicità di aspetti, non solo sanitari appunto, ma anche sociali politici ed economici. Capire cosa è successo in quegli anni non è solo giusto, ma doveroso. Guardare al passato per prepararsi a un ipotetico futuro è il compito della buona politica". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulla proposta di legge. (segue) (Rin)