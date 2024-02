Covid: Patriarca (FI), commissione strumento utile per verità a servizio Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ritiene che la commissione d'inchiesta sia uno strumento utile e necessario per approfondire e analizzare la gestione emergenziale nel suo complesso, senza alcuna velleità di sostituzione, né alla magistratura, né alla scienza - ha aggiunto la parlamentare -. Abbiamo il diritto e il dovere di capire come e perché e con quale grado di consapevolezza la politica sanitaria ha risposto alle esigenze emergenziali cui siamo stati tutti sottoposti. Sostenere un 'no' ideologico significa compiere un errore di metodo e di merito che sembra aumentare, anziché diminuire, il sospetto che qualcosa di profondamente errato sia stato commesso in quegli anni. Questa commissione ha bisogno anche, e soprattutto, del contributo della minoranza per poter andare in profondità nelle sue analisi e per poter chiarire i tanti punti oscuri che continuano ad aleggiare sulla pandemia". (segue) (Rin)