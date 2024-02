Sport: Silvestri (M5s), commissione Antimafia continui a indagare su Pantani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervengo in Aula perché oggi è il ventesimo anniversario dalla scomparsa di Marco Pantani. “Chiediamo che la Commissione parlamentare Antimafia continui nel suo lavoro di indagare e approfondire possibili intrecci con la criminalità organizzata”. Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera. “Questo perché, dalla Relazione approvata all'unanimità nella scorsa Legislatura, sono emerse troppe ombre che ancora avvolgono il caso. Non possiamo permettere che si abbassi il livello di attenzione. Lo dobbiamo a Marco Pantani in quanto uomo, in quanto figlio, in quanto cittadino di questo Paese", ha sottolineato Silvestri, che ha aggiunto: “Ma non sono qui per celebrare solo quel che Pantani ha fatto come sportivo, non ce n'è bisogno, ma perché Marco Pantani, nel bene e nel male, è una tipica storia italiana. Una di quelle tante storie italiane che hanno goduto di una visibilità mondiale e che ora rischiano di cadere nel dimenticatoio. Non lasciamo che questo giorno sia solo quello della commemorazione, facciamo che sia il giorno in cui non ci arrendiamo davanti a una salita e in cui, come Pantani, continuiamo a pedalare fino ad arrivare alla vetta”. (Rin)