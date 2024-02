Covid: Donzelli (Fd'I), verità è necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sì finale alla commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid è un atto necessario per fare luce su una delle pagine più brutte per la storia d'Italia. Gli insulti scomposti, il nervosismo, le parole infuocate di Cinque stelle, Pd, Conte, Speranza e sinistri vari sono la conferma di quanto sia necessario andare fino in fondo alla ricerca della verità". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)