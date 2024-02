Covid: Baldino (M5s), da governo opera di sciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il governo Meloni occupa il Parlamento per mettere sotto inchiesta chi ieri ha lottato a mani nude per mettere in sicurezza il Paese. Lo fa distraendo dai problemi reali come inflazione e calo della produzione industriale e mentre a colpi di scura nei mesi scorsi ha ridotto il fondo sanitario nazionale portando gli investimenti nella sanità ai livelli più bassi dal 2003. Con questa commissione d'inchiesta sulla pandemia oggi il governo Meloni mette in atto una vera e propria opera di sciacallaggio. Perché mentre ieri da forza d'opposizione apostrofava Conte 'folle liberticida' oggi da governo ne ricalca in pieno le misure contestate. Per cui bloccare questa commissione oggi vorrebbe dire per il governo Meloni togliersi dall'imbarazzo di domani". Lo ha detto Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, intervenendo in Aula. (Rin)