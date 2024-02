Gaza: Israele consentirà all’ospedale da campo emiratino nella Striscia di utilizzare Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele consentirà a un ospedale da campo degli Emirati Arabi Uniti nella Striscia di Gaza di utilizzare il servizio Internet satellitare Starlink di Elon Musk. Lo ha annunciato oggi il ministro israeliano delle Comunicazioni, Shlomo Karhi. "Le unità nella Striscia di Gaza per sostenere cause umanitarie saranno approvate singolarmente, solo dopo che le forze di sicurezza israeliane avranno confermato che si tratta di un'entità autorizzata senza alcuna preoccupazione per il rischio o la possibilità di mettere in pericolo la sicurezza nazionale", ha affermato il ministro in una nota, precisando che la piattaforma Starlink sarà disponibile anche per alcune autorità locali ed enti governativi in ​​Israele. "L'ingresso di Starlink in Israele consentirà comunicazioni satellitari avanzate nella routine e durante i periodi di emergenza", ha aggiunto Karhi. Il portavoce del ministero degli Esteri emiratino, Afra Al Hameli, ha confermato sui social media che il Paese del Golfo sta lavorando "in collaborazione con varie organizzazioni e ospedali internazionali e regionali per introdurre la banda larga satellitare Starlink di SpaceX nel suo ospedale da campo" nella città di Rafah, nel sud della Striscia al confine con l'Egitto. (segue) (Res)