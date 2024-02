Gaza: Israele consentirà all’ospedale da campo emiratino nella Striscia di utilizzare Starlink (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passo sottolinea ulteriormente gli sforzi costanti degli Emirati Arabi Uniti per essere solidali con il popolo fraterno (palestinese) durante la guerra in corso", ha aggiunto il portavoce, sottolineando che il servizio verrà utilizzato per "consentire consultazioni mediche potenzialmente salvavita tramite videochiamate in tempo reale. Quando Gaza ha vissuto uno dei suoi primi blackout nelle comunicazioni, lo scorso ottobre, Musk aveva affermato che Starlink avrebbe supportato la connettività per "organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale" nell'enclave. Karhi disse all'epoca che Israele avrebbe utilizzato "tutti i mezzi a sua disposizione" per impedire che Gaza ottenesse l'accesso a Starlink, sostenendo che Hamas ne avrebbe fatto uso. Durante il viaggio di Musk in Israele, a novembre, Karhi ha affermato che Starlink e il governo israeliano avevano concordato un "accordo di principio" secondo cui Israele ne avrebbe approvato qualsiasi utilizzo a Gaza. (Res)