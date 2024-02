Covid: Buonguerrieri (Fd'I), cercheremo ciò che sinistra teme di più, la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò di cui ci accusa la sinistra è di voler accertare la verità, ma sia chiaro per noi la battaglia per la verità è sempre una buona battaglia. E da oggi faremo ciò che la sinistra teme di più: Cercheremo la verità su tutto, su ogni cosa. Senza zone d'ombra, senza remore, senza sconti ed eccezioni, senza interessi da proteggere perché questo è quello che vogliono gli italiani e questo è ciò che dobbiamo agli italiani". Lo ha detto Alice Buonguerrieri, di Fratelli d'Italia, in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sull'istituzione di una commissione di inchiesta sull'emergenza Covid. (segue) (Rin)