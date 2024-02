Covid: Buonguerrieri (Fd'I), cercheremo ciò che sinistra teme di più, la verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno importante - ha aggiunto la parlamentare -. Non solo perché, ancora una volta, manteniamo un impegno assunto da Giorgia Meloni, ma perché questa commissione è ciò che ci chiedono coloro che hanno subito lockdown, green pass, restrizioni, soluzioni che non avevano alcun supporto scientifico ma che sono state adottate come misure di 'cieca disperazione', per usare le parole non di Fratelli d'Italia, ma di Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e del governo Conte. Sono ancora nitide nella nostra mente le immagini delle bare scortate dai nostri militari a Bergamo. Questa commissione - ha concluso Buonguerrieri - rivivrà uno dei periodi più drammatici della nostra storia che l'Italia ha avuto la sfortuna di affrontare con il peggiore presidente del Consiglio dei Ministri e il peggior ministro della Salute: Giuseppe Conte e Roberto Speranza". (Rin)