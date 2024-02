Usa: studio, X ha violato le sanzioni accettando pagamenti da Hezbollah e altri gruppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma X potrebbe avere violato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, accettando pagamenti da account “premium” legati al partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah e ad altri gruppi che sono sottoposti a misure economiche restrittive da parte degli Usa. In un rapporto pubblicato oggi, la piattaforma Tech Transparency Project ha identificato un totale di 28 profili legati ad Hezbollah e a diversi media sponsorizzati dai governi di Iran e Russia, che avrebbero pagato per avere un profilo “premium” o verificato. “Si tratta di servizi per i quali è richiesto un pagamento mensile o annuale, e la piattaforma è di conseguenza impegnata in transazioni finanziarie con queste entità: una possibile violazione delle sanzioni”, si legge nel documento. Tra i profili in questione ci sono quelli del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del suo secondo in comando, Naim Qassem, oltre alla banca russa Tinkoff Bank e al canale in lingua inglese della televisione di Stato iraniana. (Was)