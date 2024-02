Covid: Malan (Fd'I), è tempo di fare chiarezza su opacità e zone d'ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera definitivo della Camera dei deputati "alla proposta di legge che istituisce la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid finalmente sarà possibile fare chiarezza su una pagina triste e dolorosa della nostra storia recente. Fratelli d'Italia già dall'opposizione aveva puntato il dito contro le opacità e quelle zone d'ombra su cui finalmente la Commissione d'inchiesta potrà fare luce. E' diritto di tutti gli italiani sapere cosa è accaduto in quei mesi, nel caso stabilire responsabilità e soprattutto prevenire analoghi errori o peggio nel futuro. Lo dobbiamo a quelle migliaia di persone che nella pandemia di Covid-19 hanno perso la vita, alle loro famiglie e a tutti gli italiani che hanno vissuto le gravi difficoltà e la limitazione dei loro diritti in quel periodo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)