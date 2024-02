Iran: Usa, sanzioni a rete che ha facilitato trasferimento tecnologie alla Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di una rete che ha facilitato il trasferimento illegale di beni e tecnologie di produzione statunitense ad entità basate in Iran, inclusa la Banca centrale del Paese che è già nella lista delle realtà sanzionate per il suo sostegno al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, i cosiddetti pasdaran. Le nuove misure, riferisce una nota, hanno colpito tre individui e quattro entità legali coinvolte nella fornitura di tecnologie avanzate di produzione Usa alla Banca centrale iraniana, in violazione delle misure economiche restrittive approvate da Washington nei confronti di Teheran. Alcuni dei beni e dei servizi in questione sono “sistemi per la sicurezza delle informazioni”, sottoposti a controlli in materia di sicurezza nazionale e anti-terrorismo da parte del dipartimento del Commercio. (segue) (Was)