Covid: M5s, inorriditi da uso istituzioni maggioranza

"Siamo inorriditi di fronte al livello cui si spinge questa maggioranza nell'uso delle istituzioni per il suo personale tornaconto. Nel giorno in cui la Camera discute di una commissione d'inchiesta farsa, pensata e messa in atto solo per colpire le opposizioni e in particolare il Movimento cinque stelle e il Presidente Conte, la relatrice Buonguerrieri, che ha avuto il mandato a riferire in Aula solo grazie alla ripetizione di un voto che non era andato nel senso voluto dalla maggioranza, ha pesantemente attaccato i colleghi dell'opposizione, ma soprattutto l'ex Presidente del Consiglio Conte e l'ex ministro della Salute Speranza". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari del M5s nelle commissioni Affari sociali di Camera e Senato.