- "Sono state pronunciate frasi gravissime e false - proseguono gli esponenti del M5s -, non possiamo più permettere che le Aule parlamentari vengano usate per fare propaganda, attaccare gli avversari politici e macchiarne l'onore con accuse infamanti. Quello che è accaduto oggi è semplicemente vergognoso, così come vergognoso è l'uso che la maggioranza fa delle istituzioni". (Com)