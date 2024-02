© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di interesse sui mutui ipotecari negli Stati Uniti sono tornati a salire la scorsa settimana, dopo i decrementi registrati nei mesi di dicembre e gennaio. Stando ai dati aggiornati, il tasso medio per i mutui trentennali a tasso fisso negli Usa si è attestato al 6,87 per cento, contro il 6,8 della settimana precedente. (Was)