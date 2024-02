Tim: proseguono attività Cda per presentazione lista maggioranza per rinnovo board

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha proseguito le attività in vista della presentazione di una lista di maggioranza per il rinnovo del board, che avverrà in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2023. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Come previsto dalla procedura adottata lo scorso 18 gennaio (disponibile sul sito www.gruppotim.it) - continua la nota - il Consiglio di amministrazione ha approvato la “long list” di candidati presentata dal presidente, nonché la proposta di quest’ultimo di sottoporre al Consiglio ulteriori candidature per il ruolo di presidente in occasione della riunione nella quale sarà esaminata la cosiddetta “short list”. (Com)