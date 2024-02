Gaza: Netanyahu ribadisce il no alla proposta di Hamas sugli ostaggi, Abbas spinge su cessate il fuoco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizione, tuttavia, è l’insediamento di un nuovo leader a Ramallah, che si assuma la responsabilità di amministrare Cisgiordania e Striscia di Gaza e che sostituisca l’88enne Abbas, cui verrebbe dato un ruolo esclusivamente di rappresentanza. “Niente Abbas, niente Hamas. Serve nuova gente alla guida dell’Autorità palestinese”, ha spiegato Dahlan, che oggi ha 62 anni. La nuova amministrazione palestinese, ha quindi aggiunto il consigliere del presidente emiratino, si occuperebbe anche d’invitare gli Stati arabi amici a inviare truppe nella Striscia con il compito di mantenere l’ordine: Paesi come Emirati e Arabia Saudita, secondo Dahlan, sarebbero pronti a dare una mano, e anche a finanziare la creazione se Israele accettasse la prospettiva di uno Stato palestinese. “Se c’è una soluzione a due Stati – ha spiegato – la risposta è un grande sì”: “I principali Paesi arabi sono molto concentrati sulla risoluzione del conflitto. Non della guerra in corso, ma dell’intero conflitto”. (segue) (Res)