Gaza: Netanyahu ribadisce il no alla proposta di Hamas sugli ostaggi, Abbas spinge su cessate il fuoco (6)

- Sul piano dell’assistenza umanitaria, infine, l’Italia stanzierà altri 10 milioni di euro in aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, che si aggiungono ai dieci milioni già erogati lo scorso dicembre. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, rispondendo a un'interrogazione alla Camera sulle iniziative per potenziare l'assistenza umanitaria a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. “La priorità del governo è fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese”, che “sta pagando il prezzo per l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas”, ha affermato il ministro. Tajani ha ricordato le iniziative già introdotte dall’Italia, come la nave ospedale Vulcano, e l’impegno per accogliere e curare cento minori palestinesi feriti. Le risorse stanziate dal governo saranno utilizzate “per la salute e la sicurezza alimentare a Gaza e finanzieranno i progetti delle organizzazioni italiane in Cisgiordania e Gerusalemme est”, ha spiegato il ministro, aggiungendo: “Vigileremo affinché gli aiuti raggiungano i civili e non finiscano in mani sbagliate”. (Res)