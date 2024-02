Rai: Lega, fuori la politica dall'intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La musica è un'espressione artistica e tale deve rimanere, soprattutto se si parla di temi delicati. Non è di certo la Lega ad amare le censure, a differenza di chi vorrebbe il festival dell'Unità. Per questo stiamo per presentare una risoluzione: fuori la politica dall'intrattenimento". Lo affermano i parlamentari della Lega, componenti della commissione di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli. (Rin)