Napoli: Santanché, basta criminalizzare nautia e armatori

- Nel 2023 le prenotazioni di imbarcazioni sono cresciute, rispetto allo scorso anno, del +130 per cento e la spesa media degli italiani, nello stesso periodo di confronto, registra un +53 per cento. Dunque, la nautica da diporto è una risorsa indispensabile per l’economia nazionale e, ancor più, per quella del sud Italia. Sono i numeri presentati dallo studio di PwC, nel corso del secondo giorno degli Stati Generali della Nautica da Diporto a Napoli, con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Il turismo è parte essenziale dell’economia nazionale. Su questo punto non ci sono dubbi e questo sistema può migliorare ancora e favorire lo sviluppo economico di molti territori italiani, in particolare quelli che possono sfruttare la risorsa mare”, ha detto il ministro intervenendo all’incontro a Napoli sul tema “Blue Economy e Turismo: leve di sviluppo territoriale”. Il ministro ha poi proseguito: “La blue economy è una politica che va implementata e che risulta importantissima per l’Italia che ha molte opportunità grazie alla lunghezza della nostra costa. La nautica ha un ruolo importante all’interno della Be sia per i numeri del comparto, vero vanto del made in Italy, ma anche, e soprattutto, per l’indotto che genera grazie all’economia della filiera nautica, ma anche a quelle per volano che produce. La nautica da diporto è il vero motore di sviluppo economico per il centro sud Italia". "Non bisogna criminalizzare la nautica e gli armatori, retaggio di vecchie ideologie politiche, ma anzi sostenere questa filiera - ha aggiunto -. L’assenza di posti all’ormeggio, e quindi di infrastrutture adeguate, limita la potenzialità di sviluppo dell’intero sistema e che colpisce in particolare il centro-Sud. Mi sembra assurdo che una città come Napoli non abbia un Marina, degno di questo nome, e che i costruttori rischino di perdere la domanda di acquisto perché non ci sono i posti all’ormeggio. Inoltre, la nautica da diporto realizza anche, per volano, ricchezza indiretta grazie ad un turismo, del diportismo nautico, che una volta sbarcato a terra, usufruisce delle risorse culturali, di ristorazione e del commercio, quindi realizzano ricchezza per i territori. Senza considerare l’indotto che produce un’imbarcazione con spese di cambusa, carburante, servizi, attracco che si traducono anche in posti di lavoro”. (segue) (Ren)