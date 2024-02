Imprese: EssilorLuxottica, ricavi 2023 in aumento a 25,4 miliardi di euro, utile netto +14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Essilor Luxottica nel 2023 sono pari a 25,4 miliardi di euro, in aumento del 7 per cento a cambi costanti rispetto al 2022. Lo rende noto EssilorLuxottica, presentando i risultati del quarto trimestre e del 2023. L’utile netto è di 2,3 miliardi di euro, in aumento del 14 per cento su base annua. Il dividendo proposto è di 3,95 euro per azione, in crescita del 22 per cento rispetto al 2022. Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: “Siamo orgogliosi di condividere ottimi risultati e un altro anno di crescita1 del fatturato superiore al 7 per cento, con un’accelerazione nel quarto trimestre e il contributo di tutte le aree geografiche. Manteniamo una redditività forte, con un utile netto di gruppo adjusted2 record vicino ai 3 miliardi di Euro e un free cash flow5 a 2,4 miliardi. È stato anche un anno di importanti investimenti, con il consolidamento di nuove categorie di prodotto, da Stellest nella miopia a Ray-Ban Meta nei dispositivi indossabili, l’ampliamento del portafoglio marchi con brand iconici come Moncler e Jimmy Choo, l’integrazione dell'intelligenza artificiale e della business intelligence, l’espansione del nostro network produttivo e il rafforzamento della rete retail a livello globale. Tutto questo contribuirà all’evoluzione del nostro gruppo e alla trasformazione del settore nel prossimo decennio”. (Rin)