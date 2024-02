Milleproroghe: Sottanelli (Azione), ok a proroga agevolazioni Zona franca sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'iniziativa di Azione è stato approvato un emendamento al decreto Milleproroghe che estende le agevolazioni fiscali e contributive per la Zona franca del sisma Centro Italia del 2016". Lo dichiara Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che aggiunge: "Con un emendamento a mia firma, noi avevamo chiesto una proroga di due anni, fino al 2025, per sostenere in maniera più forte professionisti e imprese, la maggioranza di governo ha, invece, scelto la proroga di un solo anno. Quello che però più spicca in tutta questa vicenda è la totale assenza di iniziativa da parte del centrodestra abruzzese, visto che nessun deputato di maggioranza ha ritenuto di sottoscrivere la proposta, forse perché troppo impegnati in campagna elettorale per ricordarsi di una misura vitale per la sopravvivenza delle imprese che hanno sede nella zona del cratere sismico. Evidentemente - conclude Sottanelli - per qualcuno le passerelle elettorali sono più importanti di un impegno concreto a favore delle aree colpite da terremoti, chiaramente in difficoltà tra spopolamento e inevitabile rischio scomparsa di molte attività commerciali".(Rin)