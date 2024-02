Medio Oriente: Marrocco (FI), bene impegno Tajani per alleviare conseguenze conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo riaffermare con forza la nostra vicinanza e il nostro sostegno ad Israele, che ha il diritto di difendersi dagli attacchi dei terroristi di Hamas. Allo stesso tempo, non possiamo che sperare che il governo di Tel Aviv assicuri la massima protezione della popolazione civile di Gaza, evitando di colpire in modo indiscriminato gli abitanti palestinesi che non sono tutti affiliati a Hamas. Auspichiamo con fervore che si creino le condizioni per un cessate il fuoco duraturo che porti alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi e che consenta di rafforzare le azioni umanitarie a favore delle vittime innocenti di questo conflitto". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, in una interrogazione al ministro degli Esteri, Tajani. (segue) (Rin)